Президент России Владимир Путин не поддерживает действия киевских властей — провокации из-за Крымского полуострова, обстрелы Донбасса, законы о коренных народах и языке. Вся риторика Путина вокруг этих тем сигнализирует о том, что он готов дать жесткий и адекватный ответ президенту Украины Владимиру Зеленскому. Такое мнение выразил украинский политолог Михаил Погребинский.

«Сейчас мы ожидаем статью Путина, где будут исторические заметки по поводу Украины. Я могу догадываться, что Путин должен сожалеть о том, что в 2014 году он признал киевскую власть», — сказал политолог.

Погребинский также допустил, что обещание Путина выпустить статью о русофобском режиме, зародившемся на Украине после госпереворота в 2014 году, может говорить о том, что у Москвы появятся обоснования отозвать дипломатическое и политическое признание действующих и предшествующих киевских властей.

ФБА «Экономика сегодня» /

Во время прямой линии 30 июня Путин пообещал написать историческую статью про дружбу русских и украинских народов. Российский президент выразил надежду, что материал будут читать и в РФ, и на Украине. Он добавил, что считает украинцев дружественным народом, а вот власти страны — напротив. В качестве примера недружественности Киева Путин привел недавний закон «О коренных народах», дискриминирующих русских.

«Это приведет к тому, что часть людей вынуждены будут уехать. Это сопоставимо с применением какого-то оружия массового поражения», — посетовал президент России.

Кроме того, Путин отметил, что не видит смысла в личной встрече с Зеленским, потому что он свою страну отдал под полное внешнее управление Западу. Ранее российский президент и вовсе назвал политику своего украинского коллеги «трагедией». Причиной стало нежелание Зеленского выйти на прямой диалог с Донбассом и нарушение обещания прекратить обстрелы ЛДНР, которые на самом деле только участились.