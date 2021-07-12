Немецкий регулятор сообщил о работе по приемке "Северного потока — 2"

Немецкая сторона начала процесс приемки газопровода "СП-2", сообщили в минэнерго ФРГ. Проект находится на финальной стадии работ.

Строительная компания имеет все необходимые разрешения для достройки "Северного потока — 2". Оператор NordStream 2 AG должен завершить технические работы в рамках приемки инфраструктуры, сообщает "Прайм". Все необходимые документы для реализации процедуры предоставлены федеральным морским и гидрографическим агентством.

"Северный поток — 2" практически полностью достроен — на текущий момент необходимо проложить лишь 2% от второй нитки газопровода. Это позволяет говорить о примерных сроках запуска проекта. Закончить прокладку трубы планируют до конца августа.