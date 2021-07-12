Депутат Журавлев попросил МВД обратить внимание на активность скопинского маньяка

Скопинский маньяк Виктор Мохов нарушает судебный запрет, о чем ранее писали СМИ. Депутат Алексей Журавлев попросил разобраться с этим главу МВД Владимира Колокольцева.

Несколько изданий утверждали, будто Мохов и дальше общается с журналистами. Суд уже штрафовал его за участие в съемке видеоролика.

Журавлев направил министру запрос с просьбой проверить информацию о контактах скопинского маньяка со СМИ. Если информация подтвердится, депутат просит изолировать Мохова за систематическое нарушение запретов, сообщало RT.

Виктор Мохов отсидел 17 лет за похищение двух несовершеннолетних девушек. Он держал их в подземном бункере, избивал и насиловал в течение трех с половиной лет.