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Цеков объяснил, чем обернется для Украины попытка «вернуть» Крым

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Цеков объяснил, чем обернется для Украины попытка «вернуть» Крым

Попытки Украины вернуть себе полуостров Крым приведут к тому, что страна потеряет еще какие-нибудь территории, и в Киеве отдают себе в этом отчет.

Уверенность в этом в интервью газете «Комсомольская правда» высказал член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, по словам которого крымчане не принимают всерьез угрозы Киева вернуть полуостров под свой контроль, и не боятся их.

«Почему? Да потому, что понимают, что никакого возврата Крыма из состава России в состав Украины просто не может быть. Ни дипломатическими, ни, тем более, военными методами», – заявил сенатор.

Попытки Украины применить военные методы закончатся плохо для нее же самой. В результате она рискует лишиться еще ряда территорий. И на Украине это отлично понимают, считает Цеков, а все воинственные заявления делаются для того, чтобы продемонстрировать видимость работы и сделать приятное украинским националистам.

«Ну например, тому же Резникову надо демонстрировать, что он неслучайно занимает место вице-премьера «по оккупированным территориям». Что он там «предметно работает». И говорит то, что сладко слышится украинским нацикам — не вполне адекватным людям, которые мечтают, что Крым когда-то вернется в состав Украины», — объяснил сенатор.

Цеков объяснил, чем обернется для Украины попытка «вернуть» Крым
facebook.com  / Олексій Резніков

Но, если бы украинский вице-премьер и министр «по делам временно оккупированных территорий» Алексей Резников являлся настоящим государственником, заключил Сергей Цеков, он бы оценивал ситуацию с Крымом более реально.