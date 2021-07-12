ФАН разоблачил провокационные заявления соратницы Навального Фатьяновой

Соратница осужденного блогера Алексея Навального Ирина Фатьянова знает, что не может быть допущена до выборов в ЗакС Петербурга, но продолжает делать провокационные заявления.

Поведение экс-главы петербургского штаба Навального1 (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность штабов и ФБК признана экстремистской и запрещена) разоблачил аналитик Федерального агентства новостей (ФАН). В ФАН уверены, что Фатьянова прекрасно осознает, что по закону не может участвовать в выборах, и ее заявления направлены на западную аудиторию и дискредитацию голосования.

Чаще всего критика Фатьяновой направлена на партию "Яблоко". Лидер фракции Григорий Явлинский неоднократно подчеркивал, что не намерен продвигать взгляды Навального и его соратников в своей организации. При этом, подчеркивает автор ФАН, экс-глава питерского штаба Навального все равно не смогла бы бороться за место в местном ЗакСе на законных основаниях — работа в экстремистской организации налагает запрет на участие в официальных выборах.

Своими громкими заявлениями Фатьянова преследует не только политические, но и вполне материальные цели. Каждую свою публикацию сторонница Навального сопровождает призывами пожертвовать ей денежные средства и выставляет себя "жертвой режима", чтобы привлечь дополнительное внимание и спонсоров.

1 Входит в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности; признаны в России экстремистскими и запрещены на территории страны

2 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России