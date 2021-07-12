Депутат Журавлев назвал пыткой ситуацию с "черным небом" в Красноярском крае

Депутат Госдумы и председатель партии "Родина" Алексей Журавлев обсудил экологические проблемы с жителями Красноярского края и возмутился ситуацией с "черным небом".

Во время поездки в регион парламентарий встретился с местными общественниками и сторонниками партии. Граждане пожаловались депутату не только на экономические проблемы, но и на плохую экологию. С 2012 года в Красноярске периодически вводят "режим черного неба". Он действует при неблагоприятных метеоусловиях, при которых затрудняется процесс рассеивания вредных примесей в атмосфере. Журавлев назвал такую ситуацию ненормальной.

"Людям дышать нечем! Живут, будто у них постоянно полиэтиленовый пакет на голове — это, между прочим, пытка, и карается уголовно!" — негодовал депутат.

Политика возмутило, что в регионе, где добывают газ, до сих пор используют бурый уголь для отопления. Кроме того, Журавлев напомнил о ситуации с Енисеем — одной из самых крупных рек мира, которую периодически загрязняют местные бизнесмены. По мнению парламентария, предпринимателям, получающим доход от красноярской земли, пора проявить заботу о людях, например, построить школы, больницы или дороги.