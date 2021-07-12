NYPost высмеял скандальный провал Нацразведки США из-за откровенного фотошопа

Офис директора Национальной разведки США (ODNI) использовал в своем ежегодном отчете об этническом и социокультурном разнообразии фотографию, имеющую «очевидные следы монтажа». Из-за этого американские журналисты обрушились на ведомство с критикой.

В частности, издание The New York Post, высмеяло доклад под названием «Наем и привлечение представителей меньшинств, женщин и лиц с ограниченными возможностями в разведывательном сообществе США», на обложку которого авторы поместили «явно стоковое изображение» с группой улыбающихся людей, разного пола и с разным цветом кожи, по краям которой находятся слепой мужчина с собакой-поводырем и женщина-инвалид в коляске.

Однако читателям доклада бросилось в глаза, что на оригинальной фотографии женщины в инвалидном кресле и слепого мужчины с собакой не было, две эти фигуры были прифотошоплены, видимо, специально для доклада ODNI.

«Для обложки своего отчета о разнообразии ODNI купила стоковую фотографию под названием «Портрет сотрудников мультикультурного офиса, стоящих в вестибюле», а затем добавила на фото женщину в инвалидном кресле и слепого парня», — пишет в своем Twitter консультант Республиканской партии Люк Томпсон.

По словам Томпсона, именно подобные моменты заставляют американцев молиться о том, чтобы власть на самом деле находилась в руках тайного правительства, а не у тех, кто сидит в Белом доме.

Prt Scr twitter.com / @ltthompso

Еще один комментатор обратил внимание на возраст изображенных на фото людей – никому из них нет больше 35 лет, и выдвинул предположение, что от всех, кто старше, ведомство просто избавляется.

«Это очень, очень плохо. Неужели ведомство недостаточно разнообразно, чтобы сделать собственное фото?», — пишет старший редактор Daily Wire Эш Шоу.

Также нашлись комментаторы, которые выразили обеспокоенность тем, что обширная разведывательная сеть, которую контролирует Аппарат директора нацразведки США, не нашла специалиста, способного более качественно подделать фотографию.

Как отмечает The New York Post, отфотошопленное изображение, помещенное на обложку доклада, привлекло к себе больше внимание, чем содержание этого доклада. А в документе, между тем, говорится, что в число сотрудников гражданского разведсообщества в 2020 году вошло 27% представителей меньшинств и 11,9% людей с ограниченными возможностями.