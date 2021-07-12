Власти Кубани объявили об обязательной вакцинации туристов

Правительство Краснодарского края объявило об обязательной вакцинации всех туристов. Это требование коснется даже тех, кто приехал в регион всего на пару дней.

Если турист не успеет поставить прививку от коронавирусной инфекции, то он обязан будет поставить вакцину после отбытия. В случае отказа путешественнику грозит привлечение к ответственности.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев внес изменение в постановление о продлении режима повышенной готовности, согласно которому в гостиницы и отели на Кубани с 1 августа могут заселять невакцинированных с условием, что они сделают прививку в течение трех дней после заезда.