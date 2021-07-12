Захарова сравнила дипломата из США с героем Чехова после кражи железнодорожной стрелки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об инциденте с американским дипломатом в Тверской области.

По ее словам, случай произошел на железнодорожной станции Осташков. С разъезда пропал стрелочный указатель. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что стрелку украл мужчина на автомобиле с дипломатическими номерами. Позже выяснилось, что транспортным средством управлял сотрудник посольства США в Москве. Захарова сравнила американского дипломата с героем рассказа писателя Антона Чехова "Злоумышленник".

"Что Чехов бессмертен, доказывает не только литературное наследие великого писателя, но и, как выясняется, посольство США в Российской Федерации", — указала официальный представитель МИД России в Telegram.

Она также добавила, что после инцидента дипломата отозвали в Вашингтон.