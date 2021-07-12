Новые правила выплаты больничного по уходу за ребенком вступят в силу с 1 сентября

С 1 сентября 2021 года вступают в силу новые правила выплат больничных по уходу за ребенком до восьми лет. Так, размер пособия прекращает зависеть от стажа работы и составит 100% от среднего заработка. Новые правила разработаны по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Эта тема обсуждалась на площадке Госсовета, ее ставила и "Единая Россия". Все законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время», — дал поручения президент, выступая с посланием Федеральному собранию.

Фонд социального страхования получит от правительства более 930 млн рублей.

«Решение не затронет работодателей – больничные будут оплачиваться напрямую из ФСС. При этом родителям не придется оформлять какие-либо дополнительные документы. Все расчеты фонд будет проводить самостоятельно на основании данных больничного листа», — уточняется на сайте.

Цель такого решения — поддержка молодых родителей, которые не успели набраться достаточного трудового стажа. Ведь размер пособия по уходу за ребенком, а также размер больничных напрямую зависит от продолжительности работы.

«Если он менее пяти лет – за больничный выплачивают 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет – 80%. И только при стаже более восьми лет за больничный заплатят 100% среднего заработка», — объясняется на сайте.

Впрочем, молодые родители не всегда имеют достаточный стаж в работе, а больничный приходится брать несколько раз в год, потому как маленькие дети часто болеют.

Напомним, 2 июля президент Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от шести лет.