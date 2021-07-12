Ультиматум официального Вашингтона Киеву состоит из пяти ключевых требований, выполнение которых окончательно переведет Украину под внешнее управление.

"Пять пунктов Блинкена" сформулировал аналитик Федерального агентства новостей. Президент Украины Владимир Зеленский вынужден выполнить целый ряд условий, сформулированных в Госдепе США, чтобы сохранить остатки надежды на вступление страны в ЕС и НАТО.

Проводником и куратором исполнения Зеленским требований Госдепа должен стать чиновник Госдепартамента Джордж Кент, который считается одним из авторов всей системы американского влияния на Украине. Во-первых, Зеленский должен будет разорвать прежние деловые связи с США ради новых — более жестких. Во-вторых, визит украинского лидера в ФРГ также входит в политическую программу Вашингтона — коллективный Запад должен продемонстрировать Украине свое недовольство политическими эскападами Киева. В-третьих, Киеву придется ввести в силу законопроект о судебной реформе в том виде, в котором его предлагал Вашингтон, без правок со стороны украинских властей.

Наконец, ключевые органы управления страной должны быть переданы под наблюдение и "опеку" международного сообщества, а украинская ГТС должна стать частью международного консорциума. Все эти шаги Зеленский должен выполнить уже к августу, а иначе вашингтонские кураторы могут окончательно похоронить все западные надежды Украины.