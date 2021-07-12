Онищенко назвал причины популярности вакцины "КовиВак" среди россиян

Доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко объяснил, почему россияне гонятся за "КовиВаком" и призвал своих коллег перестать продвигать определенные вакцины.

Онищенко рассказал, что "КовиВак" производится по традиционной технологии, на которой основано производство прививок национального календаря. Количество препарата в стране ограничено, потому что делать его можно только на базе завода по производству вакцин от полиомиелита. Пока не запущена отдельная ветка под "КовиВак", большие поставки невозможны.

Также ажиотаж вокруг "КовиВака" вызван активным пиаром. Онищенко подчеркнул, что все отечественные вакцины безопасны и не стоит продвигать конкретную прививку.

"Непродуманная реклама, как это случилось с "КовиВаком", может сыграть злую шутку и вообще поставить под угрозу большую работу по профилактике COVID-19", — написал Онищенко в своей авторской колонке для Федерального агентства новостей.

Академик РАН призвал россиян прививаться теми вакцинами, которые есть в наличии, учитывая, что все они безопасны. А своих коллег он попросил "не умствовать" и не пиарить определенные вакцины.