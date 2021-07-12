Тысячи американцев стали жертвами произвола правоохранительной системы США. Российский Фонд борьбы с репрессиями просит ООН обратить внимание на факты нарушения прав человека.

Открытое письмо Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) направлено председателю Совета по правам человека ООН Нажат Шамим Хан. Представители организации указывают на неоднократное нарушение в США основополагающих гуманистических принципов. За один год (с 21 мая 2020 по 21 мая 2021 года) более тысячи жителей Соединенных Штатов погибли от рук полицейских. Большинство жертв оказались афроамериканцами.

"Американское правосудие закрывает глаза на случаи полицейского произвола: его жертвы и их родственники не добиваются справедливости. Расправы над Марвином Скоттом III, Тайлером Уилсоном, Тревором Сивером, Кевином Кларком, Адамом Траоре, Хавьером Эмблером, Джадсоном Альбамом, Адамом Толедо, Фрэнки Дженнингсом, Исайей Брауном и сотнями других ни в чем не повинных жителей Соединенных Штатов ясно дают понять, что для владеющих властью в США ничего не стоит жизнь обычного человека", — сообщается в открытом письме ФБР.

Права человека не могут зависеть от его гражданства, национальности или расы — этот принцип закреплен во Всеобщей декларации прав человека. Сегодня американские правозащитные организации не могут справиться с массовыми случаями полицейского произвола. На глазах мировой общественности в США разворачивается настоящая "гражданская война", в то время как судебная система бездействует.

Представители фонда призывают ООН созвать экстренное заседание Совета безопасности и обсудить меры противодействия насилию. Для защиты населения следует рассмотреть возможность отправки в США гуманитарной миссии — так Организация Объединенных Наций уже поступала во время схожих кризисов в Анголе, Камбодже и Либерии.

"На наш взгляд, текущая ситуация в США в отношении прав и свобод человека имеет пугающие сходства с ЮАР времен апартеида", — пишет ФБР.

Фонд борьбы с репрессиями был создан для защиты прав человека по всему миру. Основанная при содействии петербургского бизнесмена Евгения Пригожина организация ставит перед собой задачу помочь жертвам судебно-полицейского произвола и политических преследований.