Американские ученые случайно создали препарат для борьбы с резистентными бактериями

Ученые из Медицинского центра Джонса Хопкинса случайно разработали препарат, который способен бороться с резистентными батареями.

Исследователи экспериментировали на мышах и заблокировали у них фермент кампос. Именно он оказывал решающее действие и провоцировал угнетение инфекции. После введения препарата грызун полностью излечился и при этом его иммунные клетки не пострадали.

Деятели наук предполагают, что подобным образом удастся укрепить иммунитет. При этом, они заявили, что совершили открытие в ходе случайной ошибки другого исследования. В скором времени действующее вещество будет применяться с целью лечения заболеваний, которые вызваны различными видами резистентных бактерий.

Российские ученые провели эксперимент над крысами с использованием вейпа. В исследовании они хотели выяснить, насколько сильно парение вейпа разрушает легочную ткань, передает сайт 360tv.ru.