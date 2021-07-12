Губернатор Свердловской области пообещал жителям возместить убытки от потопа

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил город Верхнюю Салду и пообещал жителям возместить ущерб, нанесенный потопом. Об этом глава региона сообщил в Instagram.

«Сегодня побывал в Верхней Салде, проверил, как город восстанавливается после потопа. Основная жалоба владельцев домов — из-за разлива мазута пострадала земля и погиб урожай. Я дал ведомствам неделю, чтобы подсчитать ущерб — мы возместим потери и поможем восстановить плодородный слой почвы», — подписал фото Куйвашев.

Чиновник отметил понимание местных жителей — компенсацию за ущерб выплатить сразу не получится. Также, глава региона поблагодарил МЧС и волонтеров за помощь.

Губернатор пообещал местным жителям вернуться в Верхнюю Салду спустя неделю, чтобы проверить ход работ. Затем еще через неделю — для того, чтобы проверить как выполняются его поручения. Кроме того, одна из жительниц города рассказала главе региона, что к одному из его визитов будет готова домашняя травяная настойка.

В среду, 14 июля, чиновник планирует отправиться в Каменск-Уральский. Он также попросил жителей заранее написать ему о проблемах, с которыми они сталкиваются.

Ранее Куйвашев сообщил о решении не проводить в этом году традиционный крестный ход в Царские дни в Свердловской области.