Росавиация: члены экипажей авиакомпаний должны сдавать ПЦР-тест каждые три дня

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ обязало всех членов экипажа авиакомпаний сдавать ПЦР-тест раз в три дня. Организовать систему проведения профилактики COVID-19 поручили региональным управлениям. Об этом сообщило издание «РБК».

Согласно письму заместителя главы Росавиации Олега Сторчевого, ведомство требует обеспечить тестирование пилотов и бортпроводников на коронавирус не реже чем раз в 72 часа. А также «организовать работу по проведению иммунопрофилактики против новой коронавирусной инфекции».

По версии издания, представитель Росавиации подтвердил наличие письма, однако дать комментарии отказался.

Напомним, в конце июня российские авиакомпании получили письменное предупреждение от отелей Краснодарского края о том, членам экипажа будет отказано в размещении без сертификата о прививке против COVID-19.