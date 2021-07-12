Агент Граовака анонсировал подписание контракта с клубом КХЛ

Игрок команды "Ванкувер Кэнакс" Тайлер Граовак в ближайшее время подпишет контракт с одним из российских клубов, сообщил представитель хоккеиста Алеша Пилко.

Именно Пилко в прошлом межсезонье смог привезти в омский "Авангард" форварда Рида Буше, который в прошлом году вместе с "ястребами" стал обладателем Кубка Гагарина и набрал в составе команды Боба Хартли 65 (32+33) очка в 72 встречах.

Тайлер Граовак на протяжении последних нескольких сезонов выступал за "Миннесоту" и "Ванкувер". Нападающий в составе "Кэнакс" провел 21 матч, в которых записал на свой счет 6 (5+1) очков.