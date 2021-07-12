Клубы НХЛ начали искать информацию о травмах Тарасенко

Генеральные менеджеры команды Национальной хоккейной лиги начали предварительный анализ травм, которые получал российский форвард Владимир Тарасенко.

"Сент-Луис" всерьез намерен обменять "русского танка" в это межсезонье. Ранее Тарасенко высказывал личные претензии боссу клуба Дугу Армстронгу в связи с плохой работой медицинского штаба "блюзменов" во время операции, которую россиянин перенес в 2020 году.

Владимир также находится в сильном конфликте с некоторыми игроками "Сент-Луиса", что может только ускорить процесс перехода хоккеиста в другой коллектив, сообщает журналист из Сент-Луиса Энди Стрикленд в своем микроблоге Twitter.

Некоторые эксперты считают, что Тарасенко заберет "Сиэтл Кракен" 21 июля на драфте расширения. В то же время американский журналист Давид Паньотта заявляет, что на 100% об этом утверждать нельзя.