Гаспарян объяснил, почему Пивоварову не светит участие в выборах в Госдуму

Публицист и политолог Армен Гаспарян прокомментировал подачу командой Андрея Пивоварова документов на участие в выборах в Госдуму.

Факт передачи документов по выдвижению Андрея Пивоварова юристам "Яблока" подтвердила бывший координатор "Открытой России" (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) Татьяна Усманова. Она назвала документацию "идеальной" и исключила возможные претензии со стороны ЦИК. По ее словам, без Пивоварова выборы в Госдуму не будут конкурентными.

Напомним, на открытом съезде "Яблока", который состоялся в начале июля, от партии были выдвинуты кандидаты в депутаты Госдумы. В списке также значился Пивоваров, который находится в СИЗО по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией. В партии назвали решение выдвинуть Пивоварова "гуманитарным шагом" но отметили, что вести предвыборную кампанию возможному кандидату будет трудно.

Политолог Гаспарян в интервью ФАН исключил регистрацию Пивоварова в кандидаты, так как он находится под следствием. Сбор необходимых документов и передача их юристам "Яблока" ни о чем не говорит, подчеркнул спикер.

Выносить вердикт будет ЦИК — именно она определяет, имеет ли право тот или иной человек участвовать в выборах. Гаспарян также напомнил о жестком отборе в кандидаты, из-за которого шансы у Пивоварова очень низкие.