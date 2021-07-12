Кураторство или прагматика. Как выбор «новой» Молдавии повлияет на Россию

В Молдавии прошли досрочные парламентские выборы. Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживающая президента Майю Санду, набрала рекордные за всю историю страны 52,8%, передают в молдавском ЦИК после подсчета 100% бюллетеней. На втором месте расположился избирательный блок коммунистов и социалистов (ИБКС) — у него 27,17%.

О том, каким политическим силам удалось заполучить мандаты, с какими трудностями столкнется партия Санду и как выборы отразятся на отношениях Молдавии с Россией, в материале «Политики Сегодня».

Как все прошло?

В общей сложности на выборах попытали силы 20 партий, два электоральных блока, а также один независимый кандидат. Для прохождения в высший законодательный орган партиям нужно было преодолеть порог в 5%, блокам — в 7%, а самовыдвиженцам — 2%. При этом на 101 депутатское кресло (избираются на четыре года) претендовало более 1700 человек.

По данным Центризбиркома, итоговая явка составила 48,41%, что позволило признать выборы состоявшимися. Проголосовать пришли более 1,4 млн молдаван.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Всеобщее внимание было приковано к основным конкурирующим силам: прозападной партии, созданной Санду еще до вступления в должность президента, и ее главному оппоненту — избирательному блоку социалистов и коммунистов. Последний возглавили экс-президенты Игорь Додон и Владимир Воронин.

Помимо ПДС, блока социалистов и коммунистов, в парламент прошла пророссийская партия «Шор», заручившаяся поддержкой 5,75% местных жителей. Остальные же преодолеть минимальный барьер так и не смогли.

Партия Санду одержала победу в 27 районах и муниципиях, среди которых — Бричаны, Кишинев, Кантемир, Новые Анены и другие. Сообщается, что более 86% голосов за ПДС поступило от граждан республики, проживающих за рубежом. При этом всего за пределами Молдавии приняли участие в выборах 207,2 тыс. избирателей.

wikipedia.org / European People's Party / CC BY 2.0

Впрочем, в соцсетях поставили под сомнение искренность молдавской диаспоры. Так, гражданка Молдавии, живущая во Франкфурте, рассказала, что ее соотечественникам якобы предлагали по 50 евро за голос.

«Может дадут по 50 евро, на президентских давали», — обсуждают жители Германии на видео.

Что касается Додона и Воронина, то больше всего симпатий блок завоевал в Приднестровье (62,21% против 13,59% за Санду), автономной области Гагаузии (80,75%), Окнице и еще ряде регионов.

Федеральное агентство новостей / Артем Кулекин

Результаты есть — что дальше?

Предположительно, партия Санду может рассчитывать на 62-63 места в парламенте коммунисты и социалисты — на 22 и 10 соответственно (32 всего), а партия «Шор» получит 6-7 мест. К сравнению: в парламенте прошлого созыва ПДС контролировала 15 из 101 места, а социалисты во главе с Додоном — 37.

Несмотря на, казалось бы, разгромные результаты, Партии действия и солидарности все же не удастся заполучить 67 мандатов, которые необходимы для внесения поправок в конституцию страны.

Безоговорочная победа политической силы позволит Санду самостоятельно сформировать правительство и выдвинуть кандидата на пост премьер-министра. Это решение также должно основываться на позиции парламентского большинства.

wikipedia.org / European People's Party / CC BY 2.0

Впрочем, по мнению эксперта ИМЭМО Дмитрия Офицерова-Бельского, для создания полноценного кабмина в Молдавии попросту не найдется сильных кандидатов. Еще одна трудность, с которой столкнется действующий президент, — необходимость выполнить предвыборные обещания, включая борьбу с коррупцией в стране.

«Система [коррупции] стала рабочим механизмом в обществе и когда его убираешь, его надо чем-то заменить, но это очень сложно. Будет очень тяжело разобраться с созданием рабочих мест, тяжело будет работать, сокращая расходы, чтобы был профицитный бюджет — у Санду есть такой опыт, но если она опять пойдет по этому пути, то вызовет социальный кризис в стране и быстро потеряет поддержку», — заявил эксперт РИА Новости.

Самой Майи Санду уже не терпится приступить к работе. В Facebook она поблагодарила молдаван за активность в избирательной кампании и выразила надежду, что «молодая демократия» сумеет «построить свободную страну, которая заботится о своих гражданах».

«[Формирование правительства] это приоритет для будущего парламента, и я надеюсь, что смогу работать с большинством честных людей, чтобы сделать день голосования праздником демократии для каждого гражданина», — написала Санду.

В свою очередь Игорь Додон накануне объявления результатов анонсировал, что после выборов в Молдавии «начнется новый период в истории». Он также поделился, что блок «Коммунисты и социалисты» будет работать в парламенте «бок о бок».

«Мы проанализируем все нарушения и решим, стоит ли опротестовывать результаты выборов. С завтрашнего дня в Молдавии начнется новый период в истории, я допускаю, что в парламенте будет всего две-три партии», — заявил он.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Однако, по словам председателя ЦИК Дорина Чимила, досрочные выборы прошли «без серьезных нарушений», которые могли бы хоть как-то повлиять на результаты голосования.

Такое же мнение выразили наблюдатели из России и СНГ. В частности, глава российской группы, депутат Госдумы Ярослав Нилов сообщил, что организация была на хорошем уровне.

«В целом, в соответствии с тем законодательством, которое есть, выборы состоялись, сейчас идет подсчет голосов. Те замечания, которые были зафиксированы наблюдателями, не дают оснований поставить под сомнение процесс организации дня голосования», — цитирует Нилова «Интерфакс».

Что будет между Молдавией и Россией?

Додон выразил уверенность, что при новом правительстве отношения между Молдавией и Россией ухудшатся. Однако это напрямую будет зависеть от того, какую позицию займет нынешнее руководство — «внешнюю» или «прагматичную».

«Период хороших отношений, которые были последние четыре года, к сожалению, ушел. Надеюсь, что нынешнему президенту и ее коллегам из парламента хватит ума не довести ситуацию с Россией до того, что у нас было в 2013-2015 годах, когда мы остались без рынка сбыта, когда высылали дипломатов из Кишинева», — отметил Додон на пресс-конференции.

При этом попытка молдавских властей присоединиться к антироссийским санкциям, чего наверняка потребуют «западные кураторы», неизбежно приведет к концу их правления на фоне массовых протестов, констатировал экс-президент.

«Результат [выборов], в том числе, благодаря вмешательству западных послов в избирательный процесс. Мы это видели, и мы об этом сигналили. И благодаря тому, что происходило в диаспоре. Все это хорошо понимают. Запад потребует оплату по счетам, и она будет геополитическая — это борьба против России. Если они изберут более прагматичную позицию — тогда посмотрим, чем закончится», — подытожил Додон.

28 апреля прошлого года Санду распустила действующий парламент, обвинив депутатов в узурпации власти. Своим решением она попыталась, по ее собственным словам, обеспечить национальную безопасность и оказать противодействие попыткам «подрыва конституционного порядка».