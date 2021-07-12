Песков сообщил о встрече Владимира Путина с Титовым

Президент России Владимир Путин проведет встречу с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Борис Титов представит лидеру страны ежегодный доклад. По словам Пескова, встреча Путина с бизнес-омбудсменом давно готовилась и ожидалась. Президент России выслушает Титова 12 июля.

Ранее пресс-секретарь опроверг слухи о переносе думских выборов на более поздний срок. Появившиеся в СМИ сведения об изменении даты голосования носят ложный характер, пояснил Дмитрий Песков в беседе с журналистами.