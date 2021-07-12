Актриса Марина Зудина отреагировала на публикацию Юлии Меньшовой в память об отце

Вдова народного артиста СССР Олега Табакова оставила проникновенный комментарий под постом Юлии Меньшовой в Instagram, который она посвятила ушедшему из жизни отцу.

Известная телеведущая выложила в личный аккаунт в социальной сети семейную фотографию, на которой она запечатлена с мамой, актрисой Верой Алентовой, и отцом — создателем культовых советских фильмов Владимиром Меньшовым. Режиссера не стало 5 июля, его похоронили в минувший четверг на Новодевичьем кладбище в столице. Родные легендарного кинематографиста тяжело переживают утрату. В тексте под фото Юлия Меньшова поблагодарила телеканалы за памятные передачи об отце, а также журналистов, которые в эти трудные для семьи постановщика дни не тревожат просьбами дать интервью.

Актриса Марина Зудина отреагировала на пост дочери народного артиста РСФСР. Она оставила в комментариях искренние слова поддержки потерявшей папу телеведущей.

"Время лишь затягивает раны, а дальше мы живем с осознанием того, что потеряли. Утешает то, что человек прожил яркую, счастливую, долгую, честную жизнь. <...> Уходит великое поколение", — написала вдова Табакова.

Смерть Владимира Меньшова потрясла многих представителей культурной сферы, коллег режиссера, друзей и многочисленных поклонников. Он умер на 82-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.