Россия за день. Главное: помощь Якутии из Голливуда и аренда земли в Арктике

Республика Саха. Голливудский актер Леонардо Ди Каприо пообещал провести переговоры с властями США, чтобы помочь России в тушении пожаров в Якутии. На сегодняшний день там горит почти полмиллиона гектаров леса. За помощью к звезде «Титаника» обратились местные экоактивисты.

Краснодарский край. В Сочи начали выплачивать компенсации пострадавшим от непогоды жителям. Размер обычной выплаты составляет 10 тысяч рублей, за частичную утрату имущества полагается 50 тысяч, а за полную — 100 тысяч. В списках на компенсацию числятся 355 человек.

Республика Башкортостан. Глава Башкирии Радий Хабиров предложил работодателям объявить 19 июля нерабочим днем с сохранением зарплаты, поскольку 20 июля в регионе будет праздничным в связи с проведением Курбан-байрама.

Мурманская область. Власти Мурманской области с 1 августа запустят программу «Арктический гектар». В ее рамках на территории Арктики выделено более 700 тысяч гектаров земли. Отмечается, что первые полгода арендовать участки смогут только мурманчане, а после и все остальные жители России.

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Пермский край. Двое пермских сторонников ЛДПР, которые сейчас добиваются исключения из партии, уже примкнули к «Справедливой России — За правду». Известно, что на предстоящих выборах в регионе либерал-демократы Илья Лисняк и Марк Коробов будут избираться от «СР». Также в списки кандидатов эсеров вошел единоросс Дмитрий Федоров.

Алтайский край. Минприроды Алтая отклонило обращение золотодобывающей компании «Солнечная» о предоставлении лесного участка в аренду без проведения торгов. Решение принято в связи с тем, что на территории растут растения, занесенные в Красную книгу.

Брянская область. Брянский блогер Сергей Маслов оспорил приговор о клевете в отношении отца губернатора области Александра Богомаза. Ранее ему назначили штраф в размере миллиона рублей. Решение об отмене приговора скорее всего будет рассматриваться Первым кассационным судом общей юрисдикции в Саратове.

Ставропольский край. Ставрополь вырвался вперед в голосовании за звание «Город России» в 2021 году, сообщили сегодня в местной мэрии. По словам чиновников, главный соперник — Курск, — отстает в рейтинге уже на 10 тысяч голосов. Конкурс продлится до 30 декабря.

ставрополь.рф /

Иркутская область. Заместитель директора департамента госполитики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды РФ Владимир Читоркин занял в Иркутске должность министра лесного комплекса. Предыдущий глава ведомства ушел в отставку в начале июня.

Республика Бурятия. Правительство Бурятии объявило о завершении локдауна, в том числе в Кабанском районе, где нерабочие дни хотели продлить до 18 июля. Напомним, режим самоизоляции в республике действовал с 27 июня.

Приморский край. В Приморье бывшему директору Фонда капремонта изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение в СИЗО. Чиновника обвинили во взяточничестве. По версии следствия, за покровительство коммерческой организации он получил 2,2 млн рублей.

Саратовская область. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подал документы на участие в сентябрьских выборах в нижнюю палату парламента. Избираться депутат намерен по Саратовскому одномандатному округу №163.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Омская область. Глава Омска Оксана Фадина утвердила в должности главного архитектора города Наталью Старченкову. Отметим, это место было вакантно с конца 2018 года после отставки Игоря Павлова.

Челябинская область. Заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин за полгода нарастил влияние в регионе и поднялся в соответствующем рейтинге с четвертой на вторую строчку. Место ему уступил лидер областной бизнес-элиты Виктор Рашников.

Сахалинская область. Экс-заместителя губернатора Сахалинской области Дмитрия Федечкина заключили под стражу на два месяца в рамках расследования уголовного дела о растрате. Еще в начале года чиновника заподозрили в растрате бюджетных средств посредством возглавляемого им местным СМИ.