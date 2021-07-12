Песков отреагировал на продление Евросоюзом антироссийских санкций

Решение ЕС о продлении санкций против России не дает перспектив для нормализации отношений Москвы и Брюсселя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в решении Евросоюза об экономических ограничениях нет ничего нового. Он подчеркнул, что Россия по-прежнему работает в сложных условиях. В Кремле считают, что некоторые страны Европы выступают против недружественной политики в отношении Москвы. Об этом говорят неудачные попытки немецкого канцлера Ангелы Меркель и французского президента Эммануэля Макрона организовать переговоры ЕС и России на высшем уровне.

Лидеры стран ЕС на саммите, который прошел в конце июня, согласовали за продление санкций. Рестрикции будут действовать до 31 января 2022 года, они затронут ряд секторов российской экономики. Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что эта русофобская политика носит контрпродуктивный характер. Москва отказалась от ввоза из ЕС продовольственных товаров и по-прежнему держит курс на импортозамещение.