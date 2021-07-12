Песков призвал не надеяться, что Кремль займется футболом

Башни Кремля не повернутся в сторону футбола, поскольку этим вопросом должны заниматься профессионалы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Во время общения с журналистами Пескову задали вопрос, может ли Кремль "всеми своими башнями и стенами" повернуться к российскому футболу и повлиять на этот вид спорта. Пресс-секретарь главы государства ответил отрицательно.

"Нет, на это надеяться не нужно", — призвал представитель Кремля.

Песков добавил, что "никакие башни" в сторону футбола поворачиваться не будут. Пресс-секретарь президента пояснил, что эта сфера не входит в функции Кремля.