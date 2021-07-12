Экс-советник Путина заявил, что США перешли на сторону Москвы по Донбассу

Экс-советник президента РФ по экономическим вопросам (2000 - 2005 гг), выступивший с резкой критикой воссоединения Крыма с Россией, Андрей Илларионов в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что Владимир Путин смог убедить Соединенные Штаты и страны Европы в правильности позиции Москвы по Донбассу.

Илларионов полагает, что на саммите в Женеве Путин и Байден пришли к единому мнению, что Украина должна выполнять Минские соглашения, которые она же подписала в 2015 году. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отмечала, что реализация соглашений предполагает и предоставление независимости ЛДНР.

Илларионов добавил, что тезисы президента России о важности соблюдения соглашений, в том числе и для жителей Донбасса, поддержали не только в США, но и в Германии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель придерживается аналогичной позиции по украинскому вопросу и уже призывала власти Киева соблюдать минские договоренности.

«В данной ситуации американская сторона перешла на сторону противника [России]. Когда немецкая сторона сейчас вносит этот вопрос в повестку дня — это означает, что она становится на сторону противника по выполнению Минских соглашений», — подчеркнул Илларионов.

Получается, что против соблюдения соглашений выступает только Украина. По прошествии семи лет с момента подписания договоренностей, Киев неоднократно заявлял, что реализовать соглашения не представляется возможным.

Андрей Илларионов был советником российского президента с 2000 по 2005 год. Сегодня он живет в США и работает в «Центре политики безопасности», расположенном в Вашингтоне.