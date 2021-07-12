Огромная пробка образовалась в Екатеринбурге из-за ремонта моста

Ремонт моста начался в Екатеринбурге на пересечении Луганской и Объездной. В итоге в пробках застыл не только Кольцовский тракт, но и весь Уктус.

Водители авто, попавшие в пробку, выражают свое негодование в Сети. Ремонтные работы ведутся у моста на Луганской-Машинной. Местные СМИ сообщают, что движение на текущей полосе будет закрыто до середины сентября 2021 года, которая ведет в сторону аэропорта Кольцово.

Затеянное улучшение заммэра Екатеринбурга Алексей Бубнов назвал необходимостью. Мост был построен в 2002 году и с тех пор ни разу не ремонтировался, передает сайт 360tv.tv.