Лавров: США пытаются сохранить военное влияние в регионе после ухода из Афганистана

Вашингтон пытается сохранить свое влияние и военное присутствие в Центральной Азии после ухода из Афганистана. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, США рассчитывают оказывать влияние на обстановку в регионе и после вывода американских войск из Афганистана. Кроме того, министр оценил возможность размещения американских военных на территории стран Центральной Азии.

"Не думаю, что в чьих бы то ни было интересах превращать себя в заложника такой политики, таких намерений США, вызывая на себя ответный удар", — сказал Лавров.

Стоит отметить, что в настоящее время США выводят свои войска из Афганистана. Уход американских военных проходит на фоне активизации боевиков движения "Талибан"1 (запрещено в РФ), которые успешно проводят масштабную наступательную операцию.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации