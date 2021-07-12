Песков: Путин дал поручения по итогам телефонного разговора с Байденом

После телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом, президент России Владимир Путин дал поручения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как правило, после каждого международного разговора российский лидер отдает распоряжения, потому что переговоры на высшем уровне носят субстантивный характер, пояснил официальный представитель Кремля. Однако он не уточнил характер этих поручений.

"Не могу вам рассказать", — отметил Песков.

Главы США и России в ходе телефонного разговора обозначили намерение продолжить механизм консультаций по кибербезопасности, сообщил пресс-секретарь президента РФ.