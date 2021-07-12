Ученые определили роль генетики в формировании микробиома кишечника

Генетика почти на 100% определяет формирование микробиома кишечника, выяснили сотрудники Университета Нотр-Дам.

Ученые провели свое исследование на кенийских бабуинах. Специалисты изучили 16 тыс. профилей микробиомов кишечника. Образцы для научной работы собирали на протяжении 14 лет. Согласно полученным результатам, около 97% микрофлоры кишечника передается по наследству.



Иммунная защита организма напрямую зависит от здоровья желудочно-кишечного тракта. Яйца, рыба, птица и другие нежирные белковые продукты необходимо обязательно включить с вой рацион для сохранения здоровья кишечника, сообщает 360tv.ru.