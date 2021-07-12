В парламенте Ирана намерены ограничить переговоры с Вашингтоном

Парламент Ирана рассматривает проект постановления о законодательном запрете на любые переговоры между Тегераном и Вашингтоном.

Иранская сторона готовится ввести ограничение на контакты с властями Соединенных Штатов по поводу ядерной сделки уже на законодательном уровне.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси призвал Вашингтон вернуться к исполнению своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Напомним, СВПД был принят в 2015 году иранской стороной и постоянными членами СБ ООН совместно с Германией.