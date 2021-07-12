Драка в грузинском парламенте попала на видео

Представители правящей партии и оппозиции в парламенте Грузии сошлись в массовой драке. Инцидент попал на видео.

Конфликт разгорелся из-за требований оппозиции и представителей СМИ провести немедленный импичмент правительства страны. До начала потасовки в зал ворвались журналисты, которые также приняли активное участие в происходящем и опубликовали видео драки на государственном телевидении.

Поводом для инициации процедуры импичмента стал инцидент во время гей-парада в Тбилиси. Во время уличной драки погиб один из журналистов, освещавших ход ЛГБТ-мероприятия.