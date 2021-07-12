"Химки" пропустят следующий сезон Единой лиги ВТБ

Подмосковные "Химки" не стали подавать заявку на участие в новом сезоне Единой лиги ВТБ, который стартует в сентябре.

Финансовые проблемы вынудили баскетбольный клуб "Химки" из Московской области отказаться от участия в Единой лиге ВТБ сезона-2021/22. Таким образом, в турнире выступят 12 команд вместо 13. По словам президента Единой лиги ВТБ Сергея Иванов, "Химки" будут участвовать в Суперлиге и молодежной лиге. Представители подмосковного клуба эту информацию пока не комментировали.