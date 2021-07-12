В России спрогнозировали рост цен на ягоды и грибы

Председатель Совета Торгово-промышленной палаты России по развитию потребительского рынка Александр Борисов спрогнозировал рост цен на ягоды, грибы и орехи на 5-10%. По его словам, ситуация обусловлена ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса. Также повлияет экспорт дикорастущих полезных растений, который растет из-за отсутствия условий хранения и своевременной переработки в РФ.

«Есть и рост трудозатрат на их сбор в связи с климатическими аномалиями», — объяснил Борисов.

Аналогичного мнения придерживается и член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков. Он отметил, что сейчас на рынке тенденции разворачиваются в сторону экологичных продуктов и дикоросов, на которые уже прослеживается рост цен.

«По моим прогнозам, цены на них будут только расти, так как в азиатских странах спрос на такие продукты увеличивается в геометрической прогрессии», — сказал Мостовщиков.

По данным представителей рынка, сегодня средние оптовые цены за килограмм на популярные лесные продукты выглядят примерно так: сушеный белый гриб — 3 тыс. рублей, брусника — 350 рублей, облепиха — 250 рублей, очищенный грецкий орех — 800 рублей.