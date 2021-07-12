Экс-депутат из Челябинской области получил 17 лет колонии за педофилию

Экс-депутата Чесменского района Челябинской области Гургена Мурадяна приговорили к 17 годам колонии строгого режима за развращение трех школьниц. Бывшего народного избранника задержали в январе прошлого года, тогда же было возбуждено уголовное дело.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Мурадян в 2017 году вступал в сексуальную связь с девочками в возрасте от 13 до 15 лет. Обвинение вменило экс-депутату семь эпизодов, в шести из которых участвует одна и та же девочка-подросток. Педофильские наклонности Мурадян удовлетворял в офисе своей компании. Также установлено, что народный избранник оплачивал «услуги» несовершеннолетних.

Кроме того, экс-депутат получил пять лет и два месяца колонии общего режима за мошенничество с субсидиями минсельхоза и нелегальное хранение боеприпасов. Известно, что он уже ранее был судим мелкую кражу, причинение смерти по неосторожности и угрозу убийством.

Мурадян в Чесменском районе занимался бизнесом по выращиванию сельскохозяйственных культур. Официально числится директором ООО «Агросоюз».