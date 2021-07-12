Бывший главврач проведет девять лет в тюрьме Забайкалья за взятки

Суд Читы приговорил к девяти годам колонии строгого режима и штрафу 27,4 млн рублей бывшего главного врача крупнейшей краевой клинической больницы.

Установлено, что обвиняемый брал взятки от руководителя коммерческой организации в виде так называемых откатов за беспрепятственное заключение договоров на поставку медицинского оборудования.

Таким образом, с 2016 по 2020 год главный врач получил взятки на общую сумму 13,7 млн рублей. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере за незаконные действия".

Во время следственных действий главврача задержали в Сочи в декабре 2020 года, свою вину он полностью признал.