Бойцы ВСУ приступили к маневрам Cossack Mace с военными четырех стран

Подразделения ВСУ совместно с солдатами еще четырех стран участвуют в учениях Cossack Mace ("Казацкая булава"), сообщили в генштабе украинских войск.

Солдаты Украины, США, Великобритании, Швеции и Канады направили своих военнослужащих на тренировки. Всего к учениям планируется привлечь до 2000 человек личного состава, будет задействовано более 300 единиц военной техники.

Маневры стартовали 12 июля и продлятся до 24 июля. Они начались на базе межвидового центра подготовки военных частей и подразделений в Николаевской области Украины. Одной из целей Cossack Mace является улучшение совместимости солдат вооруженных сил Украины и Британии при проведении совместных операций на уровне батальонов и тактических групп. Также в конце прошлой недели завершились военно-морские учения НАТО Sea Breeze.