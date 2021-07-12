Менеджер МакSим опровергла слухи о сепсисе у певицы

Менеджер певицы МакSим прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о возникновении сепсиса у исполнительницы хита "Знаешь ли ты".

Состояние госпитализированной в июне с 40% поражением легких певицы МакSим остается прежним, сообщила журналистам РБК ее представительница Яна Богушевская. Менеджер опровергла слухи о возникновении у артистки после повторной компьютерной томографии и анализа крови сепсиса.

МакSим по-прежнему находится в одной из московских больниц. Популярная артистка помещена под аппарат искусственной вентиляции легких.