Европейские санкции против России продлили на шесть месяцев

Евросоюз (ЕС) снова продлил экономические секторальные санкции против России на полгода, сообщается в заявлении Совета ЕС.

Меры, нацеленные на конкретные сектора экономики России, продлены до 31 января 2022 года. Санкции были введены в 2014 году, напомнили в Совете ЕС. Они направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов РФ.

Так, доступ ряда банков и компаний к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС ограничен. На импорт и экспорт оружия и товаров двойного назначения действует запрет.

Москва приняла ответные меры на санкции: взяла курс на импортозамещение. Также неоднократно заявлялось, что разговор на языке санкций контрпродуктивен.