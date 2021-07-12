Главный тренер сборной Италии Манчини подвел итоги выступления своей команды на Евро-2020

Наставник итальянской сборной Роберто Манчини подвел итоги выступления своей команды на прошедшем чемпионате Европы по футболу.

Сборная Италии 11 июля обыграла Англию в финальной встрече Евро-2020 со счетом 3:2 в серии послематчевых пенальти. "Скуадра Адзурра" впервые с 1968 года стала лучшей командой на европейском континенте.

После матча Манчини не смог сдержать слез радости и поздравил весь итальянский народ, который поддерживал команду на протяжении всего турнира.

"Это чудесный коллектив. Позади сложный матч, который стал еще более трудным из-за быстрого пропущенного гола. Но если не считать самого начального отрезка, мы сегодня доминировали на поле", — передает слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сохранит свой пост несмотря на поражения в финале чемпионата Европы. Англичане свой ближайший матч проведут в начале сентября против Венгрии в рамках отборочного этапа к чемпионату мира, который пройдет в Катаре в 2022 году.