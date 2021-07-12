Шойгу распорядился направить медицинский кислород в регионы России

Минобороны России направило тонны медицинского кислорода по распоряжению министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Регионы Российской Федерации получили 55 тонн кислорода в рамках помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Некоторое время назад региональные власти обратились в Минобороны РФ с просьбой оказать содействие. Согласно указанию Шойгу, производственные мощности ВКС России поставляют в медицинские учреждения кислород.

На военных авиабазах размещены специальные станции для добычи кислорода из атмосферного воздуха. В дальнейшем он применяется в системах военных самолетов. Больницы и госпитали получили кислород без ущерба для боеспособности соединений и частей ВКС РФ, говорится в сообщении военного ведомства.