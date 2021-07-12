Магуайр поделился эмоциями от поражения в финале Евро-2020

Английский защитник Гарри Магуайр рассказал о своих эмоциях после финального матча чемпионата Европы по футболу, завершившегося победой сборной Италии в серии пенальти.

Гарри Магуайр не стал скрывать, что крайне разочарован результатом последней игры Евро-2020. В интервью ITV Sport защитник сборной Англии отметил, что его партнеры по команде "отдали абсолютно все" на поле.

Решающий матч континентального первенства прошел на лондонском стадионе "Уэмбли". Сборная Англии впервые в истории играла в финале чемпионата Европы. Три одиннадцатиметровых удара в послематчевой серии, завершившейся со счетом 3:2, не реализовали вышедшие на замену в дополнительное время Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Сборная Италии во второй раз выиграла континентальное первенство.