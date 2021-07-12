Политолог объяснил значение срочной операции ЕС на границе Белоруссии и Литвы

Европейское пограничное агентство Frontex объявило о начале срочной операции на границе Литвы и Белоруссии из-за кратно возросшего числа нелегальных мигрантов, стремящихся в ЕС через бывшую советскую республику.

В Еврокомиссии утверждают, что число выходцев из Восточной Азии и Африки, прибывших из Белоруссии в Литву, за последний месяц выросло в 22 раза. Ежедневно на границе задерживают более 100 нелегалов. Вильнюс в начале июля объявил о режиме чрезвычайной ситуации.

В ответ президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что снимает с себя обязательства по выполнению соглашения по контролю за границами со странами Евросоюза, подписанного в апреле 2020 года. Якобы у Минска нет «ни денег, ни сил» после введения жестких европейских санкций из-за ситуации с задержанием экс-главреда Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистской организацией) Романа Протасевича.

Такой шаг белорусского лидера заместитель директора института стран СНГ Игорь Шишкин считает единственно верным решением. В разговоре с «Политикой Сегодня» эксперт заявил, что Евросоюз должен уяснить, что оставлять санкции без ответа никто не будет.

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

«Они [Евросоюз] ввели санкции, Лукашенко перестал выполнять обещания, которые он давал раньше. Он им давал раньше обещание, что через Белоруссию не будет прохода для нелегальных мигрантов, он это обещание выполнял, Белоруссия очень жестко отсеивала всю нелегальную миграцию на своей границе. Даже тех немногих, кто умудрялся проникнуть через Россию. Теперь он сказал, что это ваша головная боль, вот они пусть и решают свои пограничные проблемы. Зачем Лукашенко решать миграционные проблемы Евросоюза, который объявляет против него санкции, он совершенно правильно сделал», – сказал политолог.

12 июля сейм Литвы призвал признать поток мигрантов из Белоруссии «гибридной агрессией» против прибалтийской страны. А также подключить НАТО, если ситуация на границе не изменится в ближайшее время, передает ТАСС.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил в Twitter, что Евросоюз в ближайшее время отправит на границу дополнительные вооруженные патрули, переводчиков, специалистов по работе с мигрантами, а также два вертолета. Кроме того, Литва призвала ЕС ввести еще один (пятый по счету) пакет санкций против Белоруссии.

Что касается «срочной операции» европейцев на границе Литвы и Белоруссии, она, по мнению Игоря Шишкина, предполагает не более чем строительство полноценного ограждения между странами.

gpk.gov.by / Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

«Это не имеет никакого отношения к тому, что придут войска. Это означает, что Евросоюзу придется раскошелиться на создание полноценной литовско-белорусской границы. Пусть тратят деньги. Любите вводить санкции — тратьте деньги», – заявил собеседник «ПС».

Строительство стены на границе с Прибалтикой, по мнению эксперта, ни экономически, ни политически не повлияет на положение Белоруссии. Зато ударит по карману стран ЕС, что Шишкин считает вполне заслуженным.

Ранее доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш в беседе с «Политикой Сегодня» назвал правительство Литвы «наивным и безответственным». А также призвал строить на границе не забор, а школу и жилые корпуса для беженцев.