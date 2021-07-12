Суд в Кузбассе вынесет приговор обвиняемому в убийстве экс-мэра Киселевска

Один из членов вооруженной банды в Кузбассе, обвиняемый в убийстве бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева, пойдет под суд.

По версии следствия, злоумышленники убили бывшего мэра Киселевска в ночь на 1 ноября 2019 года в доме чиновника. В ходе нападения погиб один из преступников. Сотрудники полиции обнаружили его тело на месте происшествия. Было возбуждено дело по статье об убийстве, совершенном группой лиц.

Правоохранители задержали подозреваемых, которыми оказались двое жителей города Белово, а также их 47-летний подельник, который является сотрудником угольного предприятия. Один из задержанных признался в содеянном и согласился сотрудничать со следствием.