Принц Уильям спустился в раздевалку англичан после финала Евро-2020

Герцог Кембриджский посетил раздевалку сборной Англии после финального матча чемпионата Европы против Италии. "Львы" уступили гостям в серии послематчевых пенальти.

Об этом сообщил наставник английской команды Гарет Саутгейт в интервью для официального сайта УЕФА. Принц Уильям лично выразил благодарность каждому футболисту, защищавшему честь Англии на полях чемпионата Европы. Герцог очень доволен тем, какой футбол продемонстрировала команда Гарета Саутгейта.

Сборная Италии, обыграв Англии в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов со счетом 3:2, стала лучшей командой европейского континента спустя 53 года. Главный тренер итальянцев Роберто Манчини после финального свистка не смог сдержать слез счастья и поздравил всех болельщиков "Скуадры Адзурры" с этим великим достижением.