Нурмагомедов опередил Нуньес и Нганну в номинации "Лучший боец года" от ESPN

Бывший российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал лауреатом премии ESPY Awards, которая ежегодно присуждается спортсменам телеканалом ESPN.

Хабиб Нурмагомедов победил в соперничестве с чемпионкой UFC в легком и полулегком весе Амандой Нуньес, обладателем чемпионского пояса того же промоушена в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну и Роуз Намаюнас, которые были представлены в номинации "Лучший боец года" премии ESPY Awards. Соответствующая информация была опубликована в Instagram-аккаунте ESPN MMA.

С победой Нурмагомедова уже поздравил бывший временный чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье. Он написал, что на фоне россиянина лучшие бойцы мира "стали выглядеть посредственностями". На счету Нурмагомедова 29 поединков в MMA, все из которых завершились победами экс-чемпиона UFC в легком весе.