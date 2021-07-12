Подруга певицы МакSим сообщила о ее "критическом" состоянии

Состояние находящейся в коме певицы МакSим серьезно ухудшилось, рассказала подруга знаменитости. Результаты последнего исследования артистки пришли 11 июля.

Марина Максимова (настоящее имя исполнительницы) 15 июня была госпитализирована в одну из московских больниц с плохим самочувствием. В день поступления в медучреждение обследование знаменитости показало поражение 40% легких пневмонией. После этого ее состояние стремительно ухудшалось. В конце июня стало известно, что врачи ввели звезду в медикаментозную кому, а пневмония распространилась на 75% легочной ткани. Подруга МакSим поделилась новыми неутешительными подробностями нынешнего состояния певицы. По ее словам, очередное ухудшение было зафиксировано 11 июля.

"Марина снова в критическом состоянии. Она сейчас находится в медикаментозном сне, подключена к ИВЛ и ЭКМО", — сообщила она изданию kp.ru.

Подруга исполнительницы хита "Знаешь ли ты" уточнила, что последнее обследование артистки выявило опасный воспалительный процесс в организме.

"Судя по всему, начался сепсис", — выдвинула собеседница печальное предположение.

Коронавирусная инфекция у МакSим так и не подтвердилась. По словам менеджера знаменитости, ее лечат лучшие столичные врачи. В борьбе за жизнь артистки они делают все, что в их силах, ранее сообщала директор певицы.