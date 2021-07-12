Президент Кубы обвинил США в спонсировании протестов на острове

Президент Кубы Мигель Диас-Коннель считает, что к протестным акциям, которые начались в стране 11 июля, причастны Соединенные Штаты. Во время разговора со сторонниками на улице в муниципалитете Сан-Антонио-де-лос-Баньос президент заявил, что Вашингтон «опосредованно платит через американские правительственные агентства» некоторым людям, чтобы те разжигали беспорядки.

Островное государство оказалось в тяжелейшем экономическом кризисе из-за пандемии коронавируса и санкций, которые вводил экс-президент США Дональд Трамп. В частности, осенью прошлого года он ограничил импорт кубинского алкоголя и табака. В совокупности эти факторы буквально разрушили экономику Кубы.

Накануне в стране прошли многотысячные акции протеста. По информации местных СМИ, марши были организованы минимум в пяти населенных пунктах Кубы, в том числе и в столице — Гаване. Недовольные вышли с требованиями разрешить острые социальные проблемы, в том числе рост заболевших COVID-19, и дать людям «свободные выборы». Поскольку протесты координировались через социальные сети, власти решили ограничить доступ в интернет.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Одновременно с демонстрациями недовольных сторонники действующей власти Кубы устроили собственные марши. Это привело к столкновениям между оппонентами: участники закидывали друг друга камнями, были слышны выстрелы. Полиция время от времени применяла к протестующим слезоточивый газ, но прямого противостояния не было. Позже правозащитники рассказали, что были нападения на представителей СМИ, есть пострадавшие. Точное число не сообщается.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон приветствует право жителей Кубы на мирные демонстрации.