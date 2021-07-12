Лионель Месси играл против сборной Бразилии с травмой бедра

Звездный форвард сборной Аргентины Лионель Месси вышел на поле "Мараканы" в финале Кубка Америки против Бразилии с серьезным повреждением.

Месси играл против бразильцев с повреждением задней поверхности бедра, заявил главный тренер победителей южноамериканского кубка Лионель Скалони. Форвард "Барселоны" провел на поле 90 минут, однако не смог отличиться результативными действиями.

Сборная Аргентины в финале Кубка Америки смогла обыграть Бразилию со счетом 1:0 благодаря единственному голу в матче в исполнении Анхеля Ди Марии. Примечательно, что "бело-голубые" завоевали свой первый трофей с 1993 года.