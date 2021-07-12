Ученый Нетесов указал на психологическую ошибку во время пандемии COVID-19

Боязнь вакцинации во время пандемии коронавируса является психологической ошибкой, считает член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Ученый напомнил, что смертности от прививки нет, а вероятность тяжелого течения инфекции снижена. Чтобы исправить психологическую ошибку, следует сравнить последствия после вакцинации и реального заболевания, объяснил Нетесов в комментарии РИА Новости.

Ученый напомнил, что прививочная кампания остается единственным способом преодолеть стресс и беспокойство, которые связаны с возможностью заразиться коронавирусом.